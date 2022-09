Dáváme na jednu úroveň vrcholový sport a porno, říká režisérka o filmu Její tělo

„Chtěli jsme, aby Andrea nebyla pasivní oběť, ale aktivní hrdinka, která se svým tělem manipuluje vědomě. Abychom jí možná ne vždy rozuměli, ale aby nás fascinovala a zajímala. Andrea je ambiciózní, chce být v centru pozornosti, chce být hvězdou a udělá pro to cokoliv. Může za to její povaha nebo jsou vlastně na vině lidé, kteří ji vychovávali? V každém případě Andrea ničeho nelituje, žije naplno, nepovažuje se za oběť osudu… Andrein příběh by měl vést k zamyšlení, jak se svým tělem nakládáme, jak mu nasloucháme, zda ho skutečně vlastníme a je-li to jen objekt či nástroj,“ uvedla.