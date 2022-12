Dabérka Linda Křišťálová: Mimo studio se snažím nekřičet

Pro studio Virtual to byly různé loutkové postavičky v amerických filmech, takzvané muppets. Ale už si na to ani moc nepamatuji.

Chci se dál věnovat dabingu a jít na nějakou školu, s níž by se dal skloubit. Nemělo by to být něco úzce specializovaného, chci si nechat otevřené možnosti. Ještě si nejsem úplně jistá. Možná skončím na gymplu jako ségra, která při něm dabing zvládá.

Podle toho, kolik práce zrovna je. Zatím to zvládám, snažím se co nejlíp hospodařit s časem, dobře si ho organizovat. Dabingové studio se nám dětem snaží přizpůsobit právě podle toho, jak máme školu. Takže dabuji spíš odpoledne.

Jestli to mám dobře spočítané, tak Cenu Františka Filipovského za dětský dabing jste v roce 2018 získala v pouhých devíti letech. Jaký to byl pocit?

Mysleli jsme si, že to určitě nedostanu, protože mi bylo v době dabování filmu jen osm let. Nominovaní jsou tři a ti dva byli starší, takže mě doma připravovali, abych nebyla zklamaná. Nabádali mě, ať oceněnému hlavně popřeju.

Z toho natáčení si moc nepamatuji, akorát to, že jsem si na tom filmu skoro vyřvala hlasivky. Do rozhovoru se vkládá maminka: Jde o hodně náročné téma a příběh, nad nímž další dva dny přemýšlíte. Lindě film ani nepustili celý, znala jen tu část, kterou dabovala. Kdyby viděla, jak zápletka dopadne, asi by ji to rozhodilo.