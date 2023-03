Clapton, Gabriel a další podpořili Waterse v petici. Usilují o zrušení zákazu jeho vystoupení v Německu

Na internetu vznikla petice, která má zvrátit rozhodnutí zakazující Rogeru Watersovi vystoupit v německém Frankfurtu. Bývalý člen britské skupiny Pink Floyd tam měl koncertovat 28. května v rámci svého turné This Is Not A Drill. Dosud ji podepsalo téměř dvacet tisíc lidí.

Foto: Milan Malíček , Právo Do České republiky Roger Waters přijede.