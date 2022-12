Češi čtou stále hodně, mladí ale knihy nehromadí doma

Více než tisíc titulů vlastní jen 10 procent českých čtenářů a stejné množství má naopak nejskromnější knihovničky do padesáti svazků. Úctyhodné tisícisvazkové knihovny si udržují hlavně lidé nad šedesát let (mezi nimi je to 24 procent), mezi dospělými (36 až 60 let) je to pak 14 procent a u mladých dospělých (18 až 35 let) jsou to tři procenta. Ti mívají nejčastěji (34 procent) malou knihovnu do 150 knih.