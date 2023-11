Borchertova hra o ztracené generaci promlouvá k dnešku

Páteční večer byl poctou spoluzakladateli festivalu, dramatikovi Pavlu Kohoutovi, který je nejuváděnějším autorem vinohradského divadla. Odehrálo se zde sedmnáct premiér jeho her, osmnáctá se konala právě v rámci německy mluvícího festivalu, ačkoli v ní zněla Kohoutova čistá čeština.

Půvabná hříčka se odehrává v zemljance vykopané v pražské Stromovce, kde disidenti vedení Pavlem (Kohoutem) spřádají plány na vyhození vlaku do povětří, k němuž ovšem při jejich nedisciplinovanosti nemůže nikdy dojít.

Zcela jinou atmosféru přinesla pak na totéž jeviště v sobotu inscenace hry Wolfganga Borcherta Draussen vor der Tür (Venku přede dveřmi) v podání herců Berliner Ensemble. Svou první a jedinou hru napsal pětadvacetiletý autor jako trýznivou výpověď generace mužů, kteří se vracejí do válkou zničeného Německa a nacházejí nejen trosky domů, ale i svých životů, domácností, vztahů.

Hra sleduje příběh navrátilce Beckmanna, ale více než realistickým dramatem je scénickou básní vyjadřující obrazivým jazykem totální úpadek světa devastovaného válkou, a to především v duších těch, kteří byli vražděni a sami vraždili.

Je to velmi drtivý a zároveň poetický obraz toho, co s lidmi dělá válečné utrpení. A ačkoli text na řadě míst může znít až příliš proklamativně, události posledních let a měsíců mu dodávají na naléhavosti až mrazivé.