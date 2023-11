RECENZE: Vyrypajevův překombinovaný Višňový sad

Stejně jako u Čechova se do svého domu vrací ryze americká dvojice Tom a Jerry. Žije v něm černošský pár Suzanne a Daniel, jimž dům svěřili k opatrování. A také strýc Bernard trousící čechovovské repliky sluhy Firse o višních a uzavřený do svého světa, v němž se cítí být Rusem beroucím na sebe vinu za všechny ruské hříchy. Domem prochází i přízrak mrtvého dítěte. Během tří dějství se oživuje minulost postav včetně sexuálních propletenců.

Je to autorsky překombinovaný text, v němž se divák, který není s to ocenit čechovovské odkazy, dost ztrácí. Chytá se v stand-upovém intermezzu hasičské dvojice, kde se ale chtěné trapno hojně překlápí do toho skutečného. Avizovaný Vyrypajevův dramatický epilog bohužel nedosahuje hloubky i apelativnosti jeho předchozí tvorby.