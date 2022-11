Zvrhlík si přisedl k ženě v metru a začal ji osahávat. Pak ji pozval na drink

Žena jela 31. října na trase linky B ze Stodůlek na Zličín. Během jízdy si k ní přisedl muž, který ji začal osahávat na hýždích, stehnech a kolem pasu. Pak ji chytil podle policie za ruku, aby si nemohla odsednout, a pozval ji na drink s tím, že by mohla být legrace.

„Ženě se jeho chování nelíbilo a byla ráda, že vlak dorazil do cílové stanice, kde oba vystoupili. Zatímco poškozená odešla na policejní služebnu vše ohlásit, podezřelý se posadil a vyčkal na příjezd soupravy směrem do centra, do které nastoupil a odjel,“ popsal mluvčí policie Jan Rybanský.