Žena na Babišově mítinku v Krumlově spáchala přestupek, míní policie

Server Forum24 zveřejnil v srpnu video, ve kterém je vidět neuniformované policisty, jak ženu odvádějí z mítinku a přes její odpor ji usazují do neoznačeného auta. Policie k tomu na Twitteru uvedla, že záběrům předcházelo fyzické napadení policisty ze strany ženy.

Tohle video mě zaskočilo. V naší demokratické zemi smí člověka zabásnout neuniformovaní pseudopolicajti a násilím strčit do neoznačeného auta? A to dokonce na politickém mítingu????? https://t.co/tnuH4qWGcp

Žena popsala pro Forum 24 potyčku tak, že během mítinku asi třikrát křičela na Babiše, načež do ní několikrát strčil vysoký muž. Žena proto odešla na druhou stranu a čekala, až Andrej Babiš odjede.

Pak si všimla, že tam stojí muž, co do ní strkal. Šla k němu a dala mu facku. Následně podle svých slov dostala pouta a byla odvedena do auta. Nikdo se jí podle ní nelegitimoval.