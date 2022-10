Jako u bláznů. Místo omluvy policie matku zakleknutého autistického chlapce prověřuje

Psychoterapeut Peter Pöthe, který promluvil na konci reportáže, uvedl, že podle něj by matka měla být spíš pochválena za to, že autistického syna neizoluje od společnosti. Ostatně, podle slov matky i syna, to byl Jakubův nápad se akce účastnit.

„Mně vadí, že oni to poslouchají a fakt mu (Babišovi) věří,“ řekl k tomu chlapec. „Tak jsem udělal, co jsem udělal. Vzal jsem reprák a (…) mně přišlo vtipný mu to prostě vzít. Pak za mnou přišli ty jeho lidi, já jsem se rozhodl, dobře, nechci mít problémy, tak to vrátím,“ popsal.