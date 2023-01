Zdrogovaný žárlivec brutálně ubil družku v Budějovicích, dostal 16,5 roku

K vraždě došlo loni v noci z 8. na 9. března, když Bakalář podle obžaloby napadl ženu v bývalém drážním domku v Českých Budějovicích. Údajně přistihl svou družku při nevěře a nejdříve zaútočil na milence. Pak se pustil do přítelkyně, která čelila brutálnímu útoku, když ji mlátil pěstmi do obličeje i těla, kopal do ní, vláčel ji po zemi, zapaloval jí vlasy, a když ležela na zemi, začal po ní šlapat.