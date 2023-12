Za znásilňování dcery dostal nízký trest, protože si nemohl pomoci. Nejvyšší soud to vidí jinak

Za dlouhodobé sexuální zneužívání malé dcery poslal ve čtvrtek Krajský soud v Plzni Václava K. z Karlovarska na 4,5 roku do vězení. Uložený trest půl roku pod zákonnou trestní sazbou, která je od 5 do 12 let, předseda senátu zdůvodnil především sníženou příčetností obžalovaného, který podle znalců trpí sexuální deviací, a nedokázal se tak zcela ovládat. Vyhráno ale Václav K. rozhodně nemá. Naopak. Reálně mu hrozí, že po podaném odvolání státního zástupce může skončit ve vězení na mnohem delší dobu.

Obžalovaný Václav K. u Krajského soudu v Plzni Video: Patrik Biskup, Novinky

Obžalovaný Václav K. u Krajského soudu v Plzni Video: Patrik Biskup, Novinky

Článek Podle zjištění Novinek totiž v téměř totožném případu ze Znojemska uložil v minulosti tamní soud zvrhlému otčímovi sedmiletý trest. Odsouzený muž tehdy nenašel zastání ani u Nejvyššího soudu v Brně, kde si v rámci dovolání stěžoval na obecné soudy, které podle něj při výměře trestu nezohlednily, že měl podstatně snížené ovládací schopnosti kvůli diagnostikované pedofilii. Trest byl podle Nejvyššího soudu přiměřený závažnosti spáchaného činu. Roky znásilňoval malou dceru. Nemůže za to, řekl soud k nízkému trestu Šlo o vysokou nebezpečnost činu Ze spisu k předchozímu případu vyplývá, že M. M. se na nevlastní dceři ukájel čtyři roky, a to od jejích osmi let. „Nikdo nezpochybňuje závěr znalců, že obviněný spáchal čin ve zmenšené příčetnosti v důsledku zjištěné sexuální deviace. Avšak musel si být dobře vědom toho, že jeho orientace není standardní, a přesto nejen že neučinil žádné kroky potřebné k zahájení léčby deviace tak, aby byl svému okolí co nejméně nebezpečný, ale po dlouhou dobu se zavrženíhodného jednání dopouštěl na velmi mladé dívce," konstatoval ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud. Ten se tak ztotožnil s názory obecných soudů, že v tomto případě šlo o vysokou nebezpečnost činu. „Rozhodně proto není namístě jít s trestem pod zákonnou sazbu, ale naopak uložit citelný postih s ohledem na důležitost ochrany mravního vývoje dětí a zabezpečení generální prevence proti obdobnému jednání," uzavřel Nejvyšší soud. Případ nyní odsouzeného muže z Karlovarska je jako přes kopírák. Podle zatím nepravomocného rozsudku Václav K. svoji nezletilou dceru zneužíval od jejích devíti let, a to po dobu čtyř roků. „Se záměrem se sexuálně uspokojit ji nejprve osahával na intimních místech, přejížděl elektrickým zubním kartáčkem po jejím obnaženém přirození a požadoval po ní, aby mu sahala na penis a orálně ho uspokojovala," uvedl státní zástupce Jiří Richtr. Otec podle obžaloby také dívce pouštěl pornografické filmy. „Jeho jednání se stupňovalo, kdy nakonec dceru zalehl, násilím roztáhl nohy a vykonal na ní pohlavní styk," dodal žalobce. Nevlastní dceru měl pohlavně zneužívat od jejích devíti let. U soudu to odmítl Chování obžalovaného podle znalců ovlivnila jeho sexuální deviace. Potvrdili, že je pedofil a přitahují ho velmi mladé dívky. V této souvislosti také zmínili, že byl do dcery zamilovaný a s ohledem na deviaci nedokázal své chování vůči ní zcela ovládat. Za znásilnění, soulož mezi příbuznými a šíření pornografie navrhoval státní zástupce Jiří Richtr pro Václava K. trest 7,5 roku vězení. „S ohledem na svůj intelekt si byl moc dobře vědom toho, že se vůči vlastní dceři dopouští jednání, které není v souladu se společenskými normami. Po dobu pěti roků neučinil nic, aby se léčil anebo udělal jiné opatření, kterým by zamezil nepřijatelnému chování k poškozené," prohlásil Richtr. Obhájce naopak pro klienta požadoval maximálně tříletý nepodmíněný trest právě s ohledem na jeho sníženou příčetnost. „Je pravda, že popis skutku nevypadá na první dobrou vůbec pěkně. Člověk tak má tendenci si říci, že je třeba obžalovaného pořádně osolit. Je ale si třeba říci, že k trestnému činu došlo v důsledku poruchy sexuální preference obžalovaného, se kterou se narodil a kterou není schopen sám ovlivnit," uvedl při odůvodnění rozsudku plzeňský soudce Tomáš Mahr. Podle něj je obžalovaný člověkem, který doposud nikdy neměl žádný problém se zákonem. „Je otázka, k čemu by společnosti bylo uložit mu nějaký drastický nepodmíněný trest. Aby se u něj trestná činnost neopakovala, je podle znalců nejlepší prevencí, aby se podrobil léčení a byl nějakým způsobem tlumen," dodal soudce.