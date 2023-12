Roky znásilňoval malou dceru. Nemůže za to, řekl soud k nízkému trestu

Bylo jí teprve devět let, když se do ní vlastní otec zamiloval. Nebyla to rodičovská láska, na dívce se Václav K. z Karlovarska během následujících několika roků sexuálně ukájel. Za znásilnění, soulož mezi příbuznými a šíření pornografie ho ve čtvrtek Krajský soud v Plzni poslal na 4,5 roku do věznice s ostrahou. Kromě trestu se musí 38letý muž podrobit ochranné sexuologické léčbě a dceři za způsobené trauma zaplatit půl milionu korun.

Obžalovaný otec u Krajského soudu v PlzniVideo: Patrik Biskup, Novinky

Článek Podle zatím nepravomocného rozsudku obžalovaný muž svoji nezletilou dceru zneužíval od roku 2018 do letošního února. „Se záměrem se sexuálně uspokojit ji nejprve osahával na intimních místech, přejížděl elektrickým zubním kartáčkem po jejím obnaženém přirození a požadoval po ní, aby mu sahala na penis a orálně ho uspokojovala, “ uvedl státní zástupce Jiří Richtr. Otec podle obžaloby také dívce pouštěl pornografické filmy. „Jeho jednání se stupňovalo, kdy nakonec dceru zalehl, násilím roztáhl nohy a vykonal na ní pohlavní styk,“ dodal žalobce. Podle něj dívka zpočátku jednání otce vůbec nechápala. „Později se slovně bránila a snažila se ho odstrkovat, což jí nepomohlo,“ upozornil dále státní zástupce. Znásilnil dceru a přivedl ji do jiného stavu. Muž dostal pět let, dívka skončila u pěstounů Chování obžalovaného ovlivnila jeho sexuální deviace. Znalci řekli, že je pedofil a přitahují ho velmi mladé dívky. V této souvislosti také zmínili, že byl do dcery zamilovaný a s ohledem na deviaci nedokázal své chování vůči ní zcela ovládat. „V jeho případě je nutná ochranná léčba,“ prohlásila znalkyně Pavla Bittnerová. Sám obžalovaný muž, který má středoškolské vzdělání a v minulosti nebyl nikdy řešen ani pro dopravní přestupek, se před soudem ke všemu přiznal. „Dceři jsem tím hrozně moc ublížil. Byla to hrozná chyba. Bohužel to nejde vrátit. Nikdy si to neodpustím. Přišel jsem o všechny lidi kolem sebe,“ soukal ze sebe Václav K. při závěrečné řeči. Lítost? Přečetl to bez emocí, řekl žalobce Státní zástupce navrhoval trest 7,5 roku vězení. „S ohledem na svůj intelekt si byl moc dobře vědom toho, že se vůči vlastní dceři dopouští jednání, které není v souladu se společenskými normami. Po dobu pěti roků neučil nic, aby se léčil anebo udělal jiné opatření, kterým by zamezil nepřijatelnému chování k poškozené,“ prohlásil Richtr. Jak dodal, z projevu obžalovaného v soudní síni necítil žádnou lítost. „Přečetl prohlášení, kde prohlásil vinu. Bylo to, jako kdyby četl knihu, bez jakýkoliv emocí,“ dodal žalobce. Obhájce Václava K. naopak pro klienta požadoval maximálně tříletý nepodmíněný trest. Apeloval na soud, aby nedal na pocity a na lidsky pochopitelnou odplatu v duchu oko za oko, zub za zub, ale aby rozhodl podle trestního práva. Sbormistr dostal čtyři roky za znásilňování chlapců. Říkal tomu kanadská muka K čemu by to společnosti bylo Soud nakonec obžalovanému muži vyměřil trest půl roku pod zákonnou trestní sazbou, která je od 5 do 12 let. „Je pravda, že popis skutku nevypadá na první dobrou vůbec pěkně. Člověk tak má tendenci si říci, že je třeba obžalovaného pořádně osolit. Je ale si třeba říci, že k trestnému činu došlo v důsledku poruchy sexuální preference obžalovaného, se kterou se narodil a kterou není schopen sám ovlivnit,“ uvedl při odůvodnění rozsudku předseda senátu Tomáš Mahr. Podle něj je obžalovaný člověkem, který doposud nikdy neměl žádný problém se zákonem. „Je otázka, k čemu by společnosti bylo uložit mu nějaký drastický nepodmíněný trest. Aby se u něj trestná činnost neopakovala, je podle znalců nejlepší prevencí, aby se podrobil léčení a byl nějakým způsobem tlumen,“ pokračoval soudce. Jako výraznou polehčující okolnost vyzdvihl přiznání viny obžalovaného a jeho spolupráci s orgány činnými v trestním řízení od samého počátku vyšetřování. „Sám se dokonce přihlásil na policii, což jsem za dvacet let praxe ještě nezažil,“ vysvětlil soudce jeden z hlavních důvodů, proč senát rozhodl o uložení trestu pod zákonnou sazbou. Kontroverzní podmínka za znásilnění šesti dětí má dohru. „Kupčení“ s pachatelem projde revizí