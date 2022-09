Řidička, která se dvěma promile v krvi zabila policistu, vyfasovala 13 let

Rudović předloni v červenci nasedla do auta s více než dvěma promile alkoholu v krvi a i přesto, že hned zkraje jízdy z Vyšehradu na Pankrác urazila stojícímu autu zrcátko, pokračovala v jízdě Prahou, která přesahovala rychlost 240 km/h. Rovněž se podle obžaloby ukázalo, že nedokázala udržet auto ve svém jízdním pruhu.

Na frekventované ulici 5. května, v místech, kde je povolená maximální rychlost 80 km/h, se podle žalobce řítila minimálně stopadesátikilometrovou rychlostí. Rudović při přejíždění z levého pruhu do prostředního vrazila do zadní části policejního auta, ve kterém seděla tříčlenná osádka, a odhodila ho do svodidel. Na místě zahynul 31letý policista z Moravskoslezského kraje, který v Praze pomáhal svým kolegům.