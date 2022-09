Žalobce chce přes osm let vězení pro ženu, která při nehodě zabila policistu

„Svým způsobem tu jízdu zvládala. Buď je to skutečně zdatná řidička, nebo je to osoba zvyklá na podstatně vyšší míru alkoholu, než sama uvádí,“ konstatoval o obžalované.

Rudovičová v červenci 2020 sedla za volant poté, co se opila po hádce s manželem. Nejprve na Vyšehradě narazila do jednoho ze zaparkovaných vozů a od nehody ujela. Poté vyjela na magistrálu, kličkovala a v rychlosti přes 150 kilometrů za hodinu těsně minula několik vozidel. Nakonec zezadu narazila do služebního vozu moravskoslezských policistů, kteří se z hlavního města vraceli domů.

Za obecné ohrožení Rudovičové hrozí osm až 15 let vězení. „Nebyly zjištěny okolnosti, které by snad měly vést k úvaze o uložení jiného druhu trestu nebo trestu nižšího,“ řekl státní zástupce. „Následky stíhaného zločinu jsou tak mimořádně závažné, že je na místě uložit trest při dolní hranici zákonné sazby,“ zdůraznil. Dále požádal o uložení zákazu činnosti řízení motorových vozidel všeho druhu, a to zhruba na osm let.