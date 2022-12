Za opařenou holčičku soud zprostil viny jejího otce. Pozastavil se nad konstrukcí žaloby

Holčička na sebe letos v červnu strhla ze sporáku hrnec s vařícím pokrmem a s popáleninami druhého stupně na 20 procentech těla ji záchranářský vrtulník převezl k ošetření na specializovanou kliniku do pražských Vinohrad.

„Z něj bylo zjištěno, že nezletilá se nacházela v kuchyni s babičkou, která vařila oběd a dítěti chvíli nevěnovala pozornost. To se dostalo ke sporáku, kde na sebe strhlo z plotny hrnec s horkou omáčkou,“ stojí v obžalobě.

„Já jsem vlastně dopodrobna nevěděl, jak se to přesně stalo. Ve spise jsou pouze výpovědi členů posádky záchranné služby, kteří již hovoří zprostředkovaně o tom, co kdo z rodinných příslušníků na místě říkal. Soud tak neměl k dispozici žádné důkazy, na základě kterých by rozhodl,“ vysvětlil Kasal.