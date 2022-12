Z desetileté holčičky vylákal nahé fotky, u soudu v Plzni mu to prošlo

Pykat za to ale nebude. Krajský soud v Plzni devětatřicetiletého muže zprostil obžaloby z přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie a ohrožování mravní výchovy s tím, že takové jednání není trestné. Rozsudek je pravomocný.

Obžalovaný muž u soudu nedovolený kontakt se školačkou přiznal. Řekl, že nemá žádný vzorec, podle kterého by si dívky na sociálních sítích vybíral.

„Neptám se jich, kolik jim je let, nezajímá mě to,“ uvedl dále. Zdůraznil, že s poškozenou nikdy k žádnému fyzickému kontaktu nedošlo.

„Snímky jsem nikomu neukazoval, ani je dál neposílal. Dělal jsem to z nudy. Lituji toho,“ vysvětloval Klement motiv svého jednání. Podle soudního znalce Jaroslava Zvěřiny jde v případě obžalovaného o typický příklad obsedantně kompulzivní závislosti na sextingu na internetu.

„Jde o psychiatrickou záležitost a lidé, kteří tím trpí, by měli být pod dohledem,“ konstatoval znalec.

Klementův obhájce se před soudem snažil jednání klienta bagatelizovat s argumentací, že na fotografii je dívka jen bez oděvu. „Není to něco, co bychom mohli morálně akceptovat, ale není to přímo zneužití dítěte k pornografickému dílu,“ prohlásil advokát.