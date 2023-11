Za milionové úvěrové podvody skrz bílé koně zpřísnil soud trest

„Uvažovat o snížení (uloženého trestu) pod zákonnou hranici nepřichází v úvahu,“ uvedl předseda odvolacího senátu Miroslav Pavrovský a poukázal zejména na rozsah trestné činnosti, osobu obžalovaného, respektive jeho kriminální minulost. Rafaelovi hrozilo pět až deset let vězení.

Krajský soud v Ústí nad Labem poslal do vězení Rafaela a jeho spoluobžalovaného Miroslava Duždu (který je pravomocně odsouzený ke třem letům vězení) letos v létě právě poté, co oba tzv. prohlásili vinu. Tím podle ústeckého soudce umožnili rychlý konec procesu, protože samotný spis má vzhledem k více než 560 poškozených na 15 tisíc stran a dokazování by zabralo přinejmenším dlouhé měsíce.