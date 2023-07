Přes fiktivní identitu bílých koní si brali úvěry. Dostali až čtyři roky vězení

V případě hlavního organizátora Simona Rafaela, který dostal čtyřletý trest, je rozsudek nepravomocný, státní zástupkyně se proti výši trestu odvolala. Tříletý trest pro pomocníka Miroslava Duždu je pravomocný. Oběma mužům hrozil trest 5 až 10 let vězení, protože přiznali vinu, soud uložil trest pod spodní hranicí. V případu figuruje ještě další pomocník, který vinu odmítl, soud tak jeho případ projednává samostatně.

Rafael je od loňska ve vazbě, v trestné činnosti pokračoval i po obvinění a domovní prohlídce. Dužda si ve vězení odpykává trest za krádeže. Oba byli soudně trestáni už šestkrát. Státní zástupkyně požadovala pro Rafaela trest 5,5 až 6 let vězení, pro Duždu 3,5 roku. Oba před soudem takzvaně prohlásili svou vinu, soud to vzal jako velkou polehčující okolnost. Odpadlo také zdlouhavé dokazování, soud tak rozhodoval jen o výši trestu. „Kauza by soud zaměstnávala týdny a měsíce, takto může rychle skončit,“ uvedl předseda senátu Ondřej Peřich.