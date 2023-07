Za dětskou postýlkou máme hada, volala vyděšená žena hasičům

„Máme hada v obýváku, za dětskou postýlkou. Určitě to není užovka,“ volala o víkendu jesenickým hasičům mladá maminka.

Do rodinného domu v obci Supíkovice proto vyrazila jednotka. Hada našli schovaného v podlahové liště a ven jej dostali pomocí odchytové sítě.

„Následně jsme jej převezli do záchranné stanice v Rudě nad Moravou, kde se o něj odborně postarali a sdělili nám, že se jednalo o krásnou korálovku kalifornskou,“ sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová. Jak se had dostal do domu, není jasné.