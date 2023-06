Chovateli v Nymburce utekla krajta královská

Krajta královská je had často chovaný v teráriích, protože není agresivní a je plachý. Může dorůst až do 1,8 metrů. Její původní domovina je střední a západní Afrika. Živí se hlodavci. Had má rád teploty mezi 26–32 °C. V nebezpečí většinou nekouše, ale stočí se do klubíčka.