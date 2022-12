Vrah nezletilého syna z Klatovska půjde do detence, potvrdil soud

O umístění šestačtyřicetiletého muže do detenčního ústavu rozhodl v říjnu plzeňský krajský soud. Vyhověl tak návrhu státního zástupce. Znalkyně totiž označila další mužův pobyt na svobodě za „časovanou bombu“ a jeho další chování jako zcela nevyzpytatelné.

Vražda v městysu Dešenice se stala 15. března. Muž ubodal svého syna doma v den jeho 14. narozenin, zasadil mu desítky ran do obličeje, krku a hrudníku. Poté vyskočil z okna v prvním patře.

Chlapci už záchranáři nedokázali pomoci, muže převezl vrtulník do nemocnice s poraněním mozku. Policie ho následně obvinila z vraždy a soud ho poslal do vazby, v červenci ale kriminalisté na základě psychiatrického posudku stíhání zastavili a muž putoval do Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.