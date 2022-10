Syn byl ubodán v den jeho 14. narozenin. Žalobce žádá pro nepříčetného otce detenci

V osudný den měl jet chlapec s otcem do Klatov vybrat si nový telefon k narozeninám. „Adam mi to přiběhl říci hned ráno. Já jsem odešla do garáže pustit psa ven. Najednou děda křičí, že mám běžet do patra, že se tam něco děje,“ uvedla babička zemřelého hocha.