V řece v Tanvaldu našli auto a v něm mrtvého seniora

Policie dostala oznámení o havarovaném autě ve středu odpoledne. V korytě řeky Kamenice našla Subaru Outback převrácený na střechu. Senior za volantem byl připoutaný pásem a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl spolujezdce.

„Kriminalisté ovšem dosud neznají dobu, kdy řidič z parkovací plochy u prodejny BILLA do koryta řeky Kamenice sjel a jakým způsobem. Zjistili pouze to, že z parkoviště projel živým plotem až do řeky, kde se vůz přetočil na střechu,“ sdělila mluvčí policistů Dagmar Sochorová.