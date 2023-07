V kauze znásilnění sedmi dětí v Liberci se odvolali úplně všichni

Liberecký soud uložil třiatřicetiletému muži z Liberce 13 let vězení, ústavní ochrannou sexuologickou léčbu a náhradu nemajetkové újmy poškozeným v souhrnné výši 1,3 milionu korun.

Státní zástupkyně požadovala pro obžalovaného 15 let vězení a umístění do zabezpečovací detence. Obhajoba navrhovala trest ve spodní třetině trestní sazby, což je pět až sedm let. Rodiny znásilněných dětí požadovaly odškodnění 2,85 milionu korun.