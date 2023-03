Kauza znásilněných dětí v Liberci: Na panenkách popisovaly, co se jim dělo

Docházet k tomu mělo mezi roky 2020 a 2022. Pěti ze sedmi poškozených dětí v té době bylo méně než deset let a dvěma zneužitým dívkám méně než 5 let.

Z výslechů vyplynulo, že ke znásilněním mělo docházet v několika garážích, které si obžalovaný pronajímal, i na několika místech v jeho bytě. V ložnici, obývacím pokoji i na toaletě. „Dělal mi to i v koupelně,“ popsala bezprostředně policistům u jednoho z výslechů teprve šestiletá dívka. Chvíli předtím na panáčkovi s panenkou ukazovala, co se odehrávalo také v garáži i při dalších návštěvách v bytě obžalovaného.

Richter u předchozího jednání soudu částečně doznal vinu a řekl, že toho, co se stalo, lituje. „Mrzí mě, že jsem to nechal zajít tak daleko, že jsem nevyhledal pomoc. Nemuselo by to být tak strašný. Nechci se vymlouvat na svou deviaci, ale podcenil jsem léčbu, vynechával jsem léky,“ uvedl.