V den otravy vyvřel v Deze reaktor, zaznělo u soudu

„Je to neuvěřitelná shoda, že k mimořádné události v Deze došlo ve stejný den jako k havárii na Bečvě. Ale i kdyby do dešťové kanalizace vyteklo úplně všechno, tak je obsah fenolu tak nízký, že by se to v kontrolovaných zdržích a lagunách naředilo na limitované hodnoty. Silně pochybuji o tom, že by něco z podniku Deza teklo bokem mimo systém kanalizace,“ je přesvědčen Vala s tím, že tato událost nemohla mít vliv na otravu Bečvy.