Žábry mrtvých ryb z Bečvy nenasvědčovaly otravě kyanidem, uvedl u soudu rybář

Pernický zopakoval, co už před více než dvěma lety sdělil Právu a dalším médiím.

„Všechny nás pálily ruce, jak kdybychom je měli poleptané nějakou chemikálií. Jednatel, já a ještě pár kluků jsme smrkali krev, pálila nás sliznice. Mysleli jsme, že je to chlor nebo něco, ta vůně byla podobná jako Savo nebo jako chlorové tablety do bazénu,“ sdělil Pernický.

„Tragédie na Bečvě mohla vzniknout tak, že někdo způsobil nějakou havárii a snažil se ji zaretušovat, protože nevěděl, co všechno vyteklo a co za látky obsahuje. To mohl zaretušovat chlornanem, který látku neutralizoval. Přestřelil a chlornan skončil v Bečvě,“ dodal.