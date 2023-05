Útočník s mačetou vnikl do rodinného domu a napadl cizí ženu. Bez důvodu

Vážné zranění utrpěla v dubnu žena na Mladoboleslavsku poté, co do rodinného domu vnikl neznámý útočník a napadl ji mačetou. Zachránil ji její partner, který byl také napaden. Násilník, jehož motiv útoku není zcela zřejmý, byl dopaden a vzat do vazby.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Ilustrační snímek