ÚS: Názor dospívajících nesmí soud přehlížet

Názor dítěte, které se věkem již blíží k dospělosti, nelze v žádném soudním řízení dotýkajícím se života dospívajícího jen tak pominout. Zdůraznil to v úterý Ústavní soud (ÚS) v opatrovnickém sporu. Soudci zároveň uznali, že puberťák může názory na to, který rodič mu zrovna bude víc vyhovovat, měnit. To je ale podle verdiktu součást procesu, kdy se dospívající učí nést následky za svá rozhodnutí.

Foto: Petr Kozelka, Právo Ústavní soud.