Úniky informací od policie projednejte vcelku, nařídil vrchní soud

Olomoučtí žalobci z takového postupu neskrývali rozčarování. Podle nich se totiž rozbila komplexnost a provázanost případu. Rozhodnutí s sebou neslo i další otazníky, neboť někteří zúčastnění by byli současně obžalovanými v jedné větvi a svědky v druhé větvi případu. Stavělo by je to do paradoxní situace, jako obžalovaní by měli například právo hájit se všemi prostředky i lhát, ale jako svědci by museli vypovídat pouze pravdu.