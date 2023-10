Ukázal pistoli a chtěl klíče od 20 let starého auta. Za loupež si kuchař odsedí 3,5 roku

Za loupež z května 2021 poslal ve čtvrtek plzeňský okresní soud Jana Ocelku (25) na 3,5 roku do vězení. „Nepamatuji si to. Ale pokud jsem to udělal, tak se chci omluvit. Nejsem zlý člověk,“ uvedl před soudem kuchař z Lipníka nad Bečvou.