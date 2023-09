Mladý recidivista málem vyrazil žebrákovi v Brně oko

Poučení nepřišlo. Mladík bezdůvodně napadl žebráka v Brně, praštil ho teleskopickým obuškem do oka. Jen díky velkému štěstí napadený ne­oslepl. Brněnský krajský soud za pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví poslal mladíka na šest let do vězení.

Sám napadený, který je po­dle znalců mdlého rozumu, toho soudu moc neřekl, vzpomněl si jen na to, že do obchodního centra přišel žebrat a pak dostal ránu obuškem.

Celý útok ovšem zachytily bezpečnostní kamery. „Obžalovaný se choval až teatrálně, několikrát se obracel k přítomným lidem, doslova kroužil kolem klidně stojícího poškozeného, gestikuloval s obuškem v ruce. Byl to on, kdo strkal do poškozeného. Ze záznamu ale nevyplývá, že by jej poškozený jakkoliv ohrožoval,“ popsal kamerový záznam předseda senátu Dušan Beránek a zdůraznil, že žebrák se mladíkova kola ani nedotkl. Kolo totiž přesunul, aby nepřekáželo procházejícím, někdo úplně jiný.