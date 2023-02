Údajný kanadský herec ženě nabízel vyléčení syna i sňatek, připravil ji o 1,5 milionu

Podvodník se ženou komunikoval přes aplikaci Whatsapp a e-mail, kde se vydával za známého kanadského herce a filantropa. O koho konkrétně šlo, policie neupřesnila. Kromě slibů vyléčení jejího syna či sňatek s ní ženě pohrozil i americkými soudy za to, že údajně urazila jeho přítelkyni.

Důvěřivou ženu pachatel připravil o úspory, peníze jejího syna, stavební spoření a důchodové pojištění. Aby toho nebylo málo, žena prodala i synův stavební pozemek, a ještě si vzala dvě půjčky. To vše trvalo od května 2021 do loňského března. Žena ve finále ještě podvodníkovi poskytla přístup do svého internetového bankovnictví. „Mohl tak čerpat z jejího účtu, kdykoli tam měla peníze,“ uvedla policejní mluvčí s tím, že poškozená teprve až po nějaké době změnila přístupová hesla a komunikaci s mužem ukončila.