Gang okrádal seniory. Šéfa dopadli v Sasku

Dotyčný podvodník do telefonu sdělil, že je lékař s tím, že k nim do nemocnice přivezli příbuzného volaného seniora, který je zraněn a nemůže mluvit, takže volá za něj. Zároveň uvedl, že nehodu zavinil právě ten zraněný a že rodinní příslušníci poškozené strany se chtějí mimosoudně vyrovnat a potřebuje tedy peníze.

Hlavního pachatele Miroslava L. se policistům podařilo už jednou zatknout, a to předloni v září hned po činu. Ve Velkém Meziříčí na Vysočině tehdy převzal od jedné seniorky 70 tisíc korun. Skončil sice v cele, ale státní zástupce tehdy pro něj nenavrhl vazbu a podezřelý následně utekl do Německa.

Trvalo to takto rok, ale poté, co na Miroslava L. vydal soud na žádost českých policistů eurozatykač, muže nakonec dopadla loni v září německá policie.

Miroslav L. sice podle informací redakce odmítl vypovídat, to mu ale zpět na svobodu nepomohlo. Z podnětu policistů na něj státní zástupce navrhl uvalit vazbu. Okresní soud ve Frýdku-Místku jej pak 29. ledna poslal za mříže pro všechny tři možné důvody vazby, tedy kvůli hrozbě útěku, ovlivňování svědků i možnému pokračování v trestné činnosti.

„Podezřelý od nás obdržel již po svém zadržení v Německu usnesení o zahájení trestního stíhání pro podvod, za což mu hrozí dva roky až osm let vězení, navíc je obviněn také z vydírání,“ uvedl Adamčík.

„Mohu říci, že se nám v tomto ohledu daří, protože v Česku tyto podvody na seniorech ustaly a gangy už je nepáchají. To však ale neznamená, že se to nemůže vrátit,“ upozornil Adamčík s tím, že v okolních zemích, jako jsou Německo či Polsko, podvodníci řádí dál, a to opět především s legendou o „dopravní nehodě“. Škody se tam pohybují v desítkách tisíc eur.