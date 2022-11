Tři lidé včetně dítěte se ve Slezsku přiotrávili plynem

O hodinu později musela vyrazit záchranka do bytu v Českém Těšíně k nahlášenému bezvědomí u čtyřicetiletého muže. „Hned po vstupu do obytných prostor bytu začalo alarmovat čidlo detekující přítomnost CO. Pacient byl okamžitě vynesen do bezpečí, záchranáři mu podali kyslík a zajistili další péči. Jeho stav se zlepšil a nabyl vědomí,“ dodal Humpl. V průběhu uplynulého týdne záchranka zasahovala u čtyř otrav unikajícím oxidem uhelnatým z plynových topidel či ohřívačů vody.