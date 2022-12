Traktorista z Plzeňska cílil na děti. Dostal dva roky a léčbu

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal. Vadí mu uložené léčení v ústavu.

Troch se podle soudu trestné činnosti dopouštěl v minulosti opakovaně. Zpravidla cílil na děti přes jejich matky. Podle obžaloby na sociální síti vyhledával ženy samoživitelky, kterým nabízel peníze, když mu pošlou fotky nahých ratolestí nebo videa, jak je osahávají na intimních partiích. Několikrát dokonce žádal o to, jestli by mohl mít s dětmi sex.

V poledním případě už ale kontaktoval sám 12letou dívku, se kterou podle obžaloby vedl vulgární sexuální komunikaci, přesvědčil ji, aby se nahá vyfotila a fotku mu poslala. „Pak pod pohrůžkou jejího zveřejnění na sociálních sítích požadoval po dívce další intimní snímky,“ upřesnila žalobkyně Taťána Ulčová.

Dvakrát za své jednání dostal Troch podmínku, až letos na jaře soud poprvé rozhodl o nepodmíněném trestu a poslal ho na 10 měsíců do vězení. Nyní mu za přečiny sexuálního nátlaku a zneužitý dítěte k výrobě pornografie přidal dalších 14 měsíců a původně uložené ambulantní léčení změnil na ústavní.

Matkám nabízel peníze za fotky nahých dětí a styk s nimi, půjde do vězení Krimi

Pobyt za mřížemi si Troch prodlouží ještě o dva měsíce, neboť se vyhýbal výkonu trestu, kam nastoupil až po zadržení policií na základě zatykače.

„Trestné činnost, která je namířena vůči nezranitelnější skupině, páchal obžalovaný úmyslně a opakovaně. Jeho jednání nelze přejít jinak než nepodmíněným trestem,“ uvedl soudce Jiří Žižka.

Trochova obhájkyně v závěrečné řeči prohlásila, že si je obžalovaný vědom poruchy sexuální preference a chce se léčit. „To je základní předpoklad pro budoucí nápravu,“ prohlásila advokátka.

Před soudem v minulosti Troch svoji vinu přiznal. „Přehnal jsem to. Je to moje chyba, jsem prostě blbej. Nevím, co mě to napadlo. Choval jsem se špatně, teď už to vím,“ vypovídal obžalovaný muž při prvním soudním přelíčení loni na jaře. Tvrdil, že sice ženám psal, aby mu umožnily pohlavní styk s dítětem, ale nikdy by toho nebyl schopen.

Soud mu dal tenkrát ještě šanci. V jeho prospěch do jisté míry hodnotil i to, že komunikoval výhradně s dospělými, byť po nich požadoval jednání vztahující se vůči nezletilým.

O odsouzeného sexuálního predátora z Plzeňska se znovu zajímá policie Krimi

„Jeho žádosti a komunikace směřovaly na dospělé osoby, které jsou schopny se takovému jednání bránit lépe než osoby nezletilé. Komunikoval výhradně elektronickou cestou a nikoliv osobně, tudíž se ty ženy nemohly cítit v rámci této komunikace nějakým způsobem bezprostředně ohroženy a mohly komunikaci ukončit, což také udělaly. V podstatě zůstalo na rozhodnutí matky, že k takovým věcem vůči jejím dětem nedojde,“ stojí například v rozsudku z loňského jara.

Soudkyně tehdy upozornila i na to, že si ženy s obžalovaným začaly dopisovat na normální úrovni a nemohly od něj něco takového čekat. „Ale na druhé straně pokud by si nevystavovaly fotografie ze soukromí a zejména nezletilých dětí na internetu, tak by obžalovaný nevěděl, že děti mají, a možná by ho vznášení takových požadavků nenapadlo,“ dodala soudkyně.

Foto: Patrik Biskup, Právo Muž obžalovaný ze zneužití dětí

Jednou z žen, kterou Troch oslovil, byla 35letá žena z Příbrami. Podle obžaloby jí nabízel 10 tisíc korun za to, když mu pošle fotky nahého pětiletého syna nebo video, jak mu přetahuje předkožku penisu. Požádal ji také o to, jestli by ho nechala se synem nějakou dobu o samotě.

„Když mi to napsal, byla jsem v šoku. Ale ještě více jsem se vyděsila na kriminálce, kde mi řekli, že toho má víc,“ řekla Právu žena.

Přitom počátek komunikace zvrhlostem nenasvědčoval. „Psal mi, že je mu 39 let, a podle fotky byl fešák. Jenže to jsem netušila, že je to falešná identita. Zpočátku se vyptával, jestli jsem sama a jestli mám děti. Desátá konverzace už byla o tom, že chce být s malým v noci sám, abych mu to dělala rukou, natočila to a poslala mu video. Za to mi nabízel deset tisíc,“ líčila Právu žena nepříjemné zážitky. V tu chvíli s ním okamžitě utnula kontakt a oznámila věc na policii.