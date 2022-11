Tělocvikář měl obtěžovat žačky, hrozí mu deset let

Podle zjištění Práva už jej kriminalisté obvinili z trestných činů pohlavního zneužití, ohrožování výchovy dítěte a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Hrozí mu za to až 10 let vězení.

Trestní stíhání pedagoga Právu potvrdila šéfka klatovského státního zastupitelství Jiřina Vítovcová. S ohledem na citlivost případu a věk poškozených ale bližší podrobnosti nesdělila.

Otec jedné z dívek Právu potvrdil, že vyšetřování běží od letošního května, kdy podal trestní oznámení.

„V telefonu třináctileté dcery jsem našel nevhodné zprávy od učitele. Mé přítelkyni se dokonce svěřila, že ji měl osahávat. Vjel do mě vztek. Hned jsem šel na policii a už to jelo. Všechno, co jí psal a posílal, máme schované. Je to nechutné,“ řekl otec školačky.

Blíže se ale vyjadřovat nechtěl. „Na policii jsem musel podepsat papír, že o tom nesmím s nikým mluvit,“ vysvětlil muž.

Doplnil, že když kvůli tomu jeho družka volala do školy, tak jí ředitelka řekla, aby to nechali být. „Později jsem zjistil, že je to matka toho učitele,“ uzavřel otec dívky.

Podle dobře informovaného zdroje se obvinění týká zneužívání tří dívek, kterým ještě nebylo 15 let.

„Obviněný využil svého vlivu vyplývajícího z postavení pedagogického pracovníka a po žákyních požadoval snímky jejich nahých přirození, když jim na oplátku posílal přes sociální sítě fotografie svého ztopořeného penisu,“ uvedl zdroj.

Sahal jí prý na prsa

Dvě dívky si učitele brzy na sociálních sítích zablokovaly a odmítaly s ním dál v tomto duchu komunikovat.

Třetí školačka si tímto způsobem během sedmi měsíců vyměnila s pedagogem desítky erotických fotek, a nakonec došlo údajně i k fyzickému kontaktu.

„Zpočátku jsme si psali třeba o tom, jak mi jde škola nebo co budeme dělat na tělocviku. Za nějaký čas se zeptal, jestli mi někdo kontroluje mobil, a začali jsme si přes Instagram posílat intimní fotky. Zpočátku jsem to odmítala, ale nakonec jsem s tím souhlasila. Denně to byly třeba i dvě fotografie. Celou dobu mě upozorňoval, abych veškerou konverzaci s ním hned mazala,“ svěřila se školačka.

Asi po čtyřech měsících dopisování měl učitel dívku požádat, jestli by mu ukázala prsa naživo.

„Styděla jsem se, ale nakonec se rozhodla, že mu vyhovím. Pozval mě do kabinetu, kde mi vyhrnul triko a sahal na prsa. Vadilo mi to, ale bylo mi hloupé odstrkovat učitele. Navíc jsem se bála, aby mi do žákovské knížky nenapsal, že jsem mu ukázala prsa,“ dodala dívka.

Učitel všechna obvinění popírá

Učitel všechna obvinění popírá. Hájí se tím, že se mu někdo naboural do účtu na sociální síti a vystupoval pod jeho jménem. Rezolutně také odmítl, že by došlo k fyzickému kontaktu se žákyní.

Soudní znalkyně nezjistila u poškozených dívek žádné známky sklonu ke lhaní. Podle ní obsahují jejich výpovědi podrobnosti, které by si jen obtížně vymyslely.

Znalkyně rovněž odmítla, že by šlo z jejich strany o pomstu či nenávist ve snaze obviněného poškodit.

V případě jedné z dívek psycholožka uvedla, že si zájem obviněného o svoji osobu naivně vysvětlovala jako projev přátelství.

Zřizovatelem školy je město. Jeho místostarosta byl informací o policejním vyšetřování učitele zaskočen. „Já o tom opravdu nic nevím. Slyším to od vás poprvé. Ani na vedení města se o tom nemluvilo. Po paní ředitelce budu chtít vysvětlení,“ dodal místostarosta.

Ředitelka školy, která je zároveň matkou stíhaného učitele, v reakci na dotaz Práva uvedla, že obvinění syna jsou nepodložená.

„Není to prostě pravda. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu. Navíc mně policie dala podepsat mlčenlivost, a to je také důvod, proč jsem o tom nemluvila s vedením města,“ uzavřela ředitelka.