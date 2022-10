Po návratu od pěstounů do rodiny měl 12letou dívku zneužívat bratr

Dnes 23letý muž se přiznal, že v té době měl se sestrou skutečně sex. Odmítl ale, že si ho vynucoval násilím. Tvrdil, že z počátku to chtěla sama, a když už s ním souložit odmítala, nutil ji k tomu z pozice staršího sourozence třeba zákazem chodit ven nebo do knihovny.

Z obžaloby vyplývá, že Martin V. měl sestru nejméně ve třech případech nutit k vaginálnímu, análnímu a orálnímu pohlavnímu styku. „Poškozená se mu snažila vyvléknout, křičela, odstrkovala ho, ale neubránila se,“ uvedla žalobkyně Věra Brázdová.

Prý nevěděl, že je to sestra

Mladík se hájí tím, že zpočátku nevěděl, že je to jeho sestra. „Matka přivedla domů nějakou dívku. Řekla, že je to Anča, a tím to skončilo. Že jde o moji sestru, jsem zjistil později, když jsem v bytě objevil její rodný list. Kdybych to věděl od prvního dne, nikdy bych jí nic takového neudělal. Taky jsem se jí za to omluvil,“ vypověděl Martin V.

Pak odkázal na své vyjádření u výslechu před policejními vyšetřovateli. „Zpočátku jsem sestru jen sledoval při koupání nebo převlékání,“ citoval soudce slova obžalovaného. První styl podle jeho slov chtěla sama dívka.

Přiznal, že později po sestře vyžadoval sex sám. „Už se jí do toho nechtělo. Tlačil jsem na ni, že ji nebudu pouštět ven nebo do knihovny. Také jsem jí sprostě nadával. To stačilo. Žádné fyzické násilí jsem nepoužil. Nikdy se také nebránila, že by to nechtěla. Při posledním pohlavním styku jsem si už taky plně uvědomoval, že je to moje sestra,“ pokračoval předseda senátu ve čtení výpovědi obžalovaného.

Expolicista zavraždil sousedku a znásilnil vlastní matku. Dostal 28 let Krimi

Bil ji a nadával

Jinak to ale viděla poškozená. „Vždy to byl jeho nápad. Nejdřív mě osahával na prsou a na zadku. Když jsem říkala, aby přestal, řekl, že ho to nezajímá. Dal mi facku,“ řekla při vyšetřování dívka. Dále popisovala, jak probíhal vaginální nebo anální styk. „Nedokázala jsem se ubránit. Když jsem začala křičet, zacpal mi pusu rukou a nadával mi,“ popsala

Její slova z policejního protokolu zazněla v jednací síni, protože sama odmítla před soudem vypovídat. Podle svých slov měla strach se někomu svěřit. „Vyhrožoval, že když to vykecám, zabije mě. Proto jsem raději mlčela a chtěla na všechno zapomenout,“ dodala poškozená, která skončila na sedm měsíců v psychiatrické léčebně a zpět do rodiny se už nevrátila.

Motivaci obžalovaného vidí soudní znalci v touze po sexuálním uspokojení. „Využil objektu, který byl pro něho snadno dostupný. Jeho intelekt je hluboce podprůměrný, v době vyšetřovaných událostí lze předpokládat úroveň jeho myšlení odpovídající dětem ve věku deseti let. Nicméně nebezpečnost svého jednání mohl rozpoznat a ovládnout se. Netrpí žádnou sexuální deviací,“ stojí v jejich posudku. Zároveň konstatovali, že pobyt Martina V. na svobodě není nebezpečný, a nenavrhují žádné ochranné sexuologické léčení.