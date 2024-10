Středoškolák obviněný z brutální vraždy v Brně potřebuje akutní psychiatrickou péči, řekla žalobkyně

„Obviněný byl vzat do vazby z útěkových a předstižných důvodů. Je to jediný obviněný, který souhlasil s tím, že bude vzat do vazby. Jedná se o velmi nešťastnou událost, kdy obviněný potřebuje akutní psychiatrickou a psychologickou péči,“ uvedla po více než hodinu trvajícím vazebním zasedání za zavřenými dveřmi jednací síně Městského soudu v Brně státní zástupkyně Eva Žďárská.

K podrobnostem se nechtěl vyjadřovat ani obhájce obviněného D. Š. Petr Zbranek. „Je to opravdu velmi nešťastný případ. To je jediné, co k tomu mohu uvést,“ řekl Novinkám.

Osudové hádce předcházelo společné popíjení

Osudové seznámení. I tak by se dalo nazvat nejprve přátelské popíjení a zábava mezi dvěma do té doby neznámými muži. Starší v Brně bydlel, mladší se do Brna přijel bavit ze Žďárska.

Policie začala po vrahovi pátrat v sobotu odpoledne poté, co je zavolal majitel domu, ve kterém k činu v Brně došlo. Jak se později ukázalo, oba muži se předtím vůbec neznali. Seznámili se v sobotu v jednom z brněnských barů, odkud se taxíkem přesunuli do domu, kde v nájmu zavražděný bydlel ještě se dvěma spolubydlícími. Ty však nakonec policisté jako podezřelé vyloučili, stejně jako další vytipované osoby.

Mladíka, který se k činu doznal, policie zadržela v pondělí ve Velkém Meziříčí na Vysočině poté, co v průběhu vyšetřování vyslechli řadu svědků nejen z domu a jeho okolí, ale například i mezi taxikáři.

Za vraždu spáchanou zvláště bestiálním způsobem může být odsouzen až na dvacet let vězení, případně k výjimečnému trestu. „S takovou intenzivní brutalitou jsem se dosud nesetkal,“ uvedl k případu kriminalista Jan Blahák.

Student obviněný z vraždyVideo: Miroslav Homola, Novinky