Sliboval lidem po tornádu nové domy, jejich žádosti o náhradu škody soud smetl

Poškozené odkázal břeclavský okresní soud do civilního řízení a nepotěšil je ani odvolací Krajský soud v Brně, který jejich odvolání i odvolání státního zástupce ve čtvrtek smetl ze stolu.

Frustrace poškozených pak vybublala před jednací síní, kdy se jedna z obyvatelek Hrušek na Břeclavsku, která Štrasmajerovi sedla na lep, dostala do slovní přestřelky s jeho advokátem. Sám odsouzený muž se k soudu nedostavil.

Krajský soud posuzoval jen finanční část celého případu. „Skutečným poškozeným je Státní fond podpory investic, nikoli jednotliví stavebníci. Asi nikdo ale nepochybuje, že lidé, v jejichž prospěch měly být dotace od fondu použity, se v důsledku tornáda dostali do velice stresové situace a obžalovaný jim nasliboval, jak jim pomůže. A k tomu nedošlo,“ tvrdil v odvolání státní zástupce Ivo Hahn.

„Jejich stresová situace se tím ještě prohloubila a na to by mělo být soudem reagováno. Neměl by být problém, aby jim byla přiznána náhrada nemajetkové újmy,“ dodal.