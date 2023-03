Slepý vězeň v Liberci napadl dozorce. Šel prý po čichu

„Nevidomý velkou silou máchl rukou zaťatou v pěst do prostoru, kde svými dalšími smysly vnímal fyzickou přítomnost jiné osoby, a takto udeřil poškozeného do oblasti břicha,“ popsala útok v únorovém rozsudku, který má Právo k dispozici, soudkyně.

„Byl rozčilený a opakovaně nás verbálně napadal. Opakoval jsem zákonné výzvy, aby se uklidnil. Během této komunikace reagoval tak, že mě velkou silou udeřil pěstí do břicha,“ popsal situaci dozorce.

„Po opětovném vstupu poškozeného do cely provedl obžalovaný úchop levou rukou do prostoru, kde svými smysly vnímal fyzickou přítomnost dozorce. Uchopil ho paží pod krkem do takzvané kravaty,“ stojí v rozsudku.