Za vraždu tříleté dcery dostala Polka nejtvrdší trest od zrušení poprav

Proces s Magdalenou C. týkající se vraždy s mimořádnou krutostí trval skoro rok. Podle soudce Michala Ziemniewského si žena svůj čin předem naplánovala, promyslela a připravila. Holčička Zuzia zemřela při operaci v nemocnici, když se jí lékaři snažili zachránit život. Magdalena C. se k vraždě nepřiznala a vyšetřovatelům říkala, že chtěla spáchat sebevraždu. Nicméně tvrdila, že když svoji dcerku těžce zranila, už jí na to nestačila odvaha.