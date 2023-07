Šéf pobočky pomáhal lékaři vysát z pojišťovny desítky milionů, rozhodl soud

Podle spisu předal Cibulka lékaři osobní údaje části pojištěnců, u kterých pak lékař vykazoval od roku 2005 do roku 2012 fiktivní zdravotnické výkony. „Obžalovaný přislíbil lékaři, že kontrola jeho zdravotnického zařízení bude čistě formální,“ uvedl státní zástupce. Podle obžaloby byly účtovány výkony celkem za desítky milionů korun, škodu vyšetřovatelé vyčíslili na 55 milionů.

Urban za to podle svých slov Cibulku pravidelně uplácel, a to penězi, které mu nosil v obálce. Nejprve sto tisíc korun jednou za čtvrt roku a později už to byl každý měsíc dvojnásobek. Kromě toho mu osmkrát zaplatil luxusní dovolenou v řádu statisíců, daroval mu byt, zaplatil za něho výrobu kuchyně nebo manželské postele a také ho obdarovával lahvemi luxusního alkoholu.