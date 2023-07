Bachař simuloval závratě, přilepšoval si ve skladu

„S ohledem na důvody vystavené pracovní neschopnosti neměl být schopen žádné pracovní činnosti. Tedy evidentně v dané době jím tvrzenými zdravotními problémy netrpěl a jejich příznaky simuloval,“ stojí v obžalobě, do které mělo možnost Právo nahlédnout.

Ošetřující lékař, který vystavil neschopenky, uvedl, že je smutné, pokud si dozorce obtíže vymyslel. „Při vyšetření byl nejistý jak při chůzi, tak vestoje. Neměl jsem důvod mu nevěřit. Dělal jsem mu řadu vyšetření, nebylo to jen o jedné návštěvě. Pokud zdravotní problémy simuloval, tak je to nehoráznost už proto, že se nechal složitě vyšetřovat, a zabíral tak čas pro pacienty, kteří to opravdu potřebovali,“ vypověděl lékař.