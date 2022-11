Při hádce kvůli politice probodl Ukrajinec srdce spolubydlícímu. Dostal 12 let

Na 12 let do věznice se zvýšenou ostrahou poslal v pátek Krajský soud v Plzni Volodymyra Synytsiu za vraždu spolubydlícího na ubytovně v Třemošné. Jednatřicetiletý Ukrajinec při hádce loni na Štědrý den bodl muže z Moldávie (38) přímo do srdce.

Obžalovaný Volodymyr Synytsia u souduVideo: Patrik Biskup , Právo

Článek Trojice cizinců tam tehdy popíjela alkohol a do sporu se dostali kvůli politice. „Obžalovaný uchopil kuchyňský nůž s čepelí dlouhou přes 20 centimetrů a bodl poškozeného, se kterým se předtím dostal do slovní rozepře. Nůž přeťal žebro a poranil srdce, což vedlo k masivní krevní ztrátě a následné smrti,“ řekla státní zástupkyně Věra Brázdová. Mladík chystal vraždu zdravotní sestry z Bohnic. V ústavu byl kvůli sadistickým choutkám Krimi Synystia nejprve policistům tvrdil, že šlo o nešťastnou náhodu. Výpověď ale změnil v průběhu vyšetřování, kdy zemřel jeho krajan, který byl přímým účastníkem krvavého incidentu. Začal pak tvrdit, že nikoho nezabil. Foto: Patrik Biskup, Právo Obžalovaný Volodymyr Synytsia u soudu „Všichni tři jsme popíjeli v kuchyňce na ubytovně. Řeč přišla i na politiku. Poškozený nám říkal, ať jdeme bojovat na Donbas. Vysvětlovali jsme mu, že jsme v Česku proto, abychom vydělali peníze a uživili rodiny na Ukrajině,“ uvedl před soudem obžalovaný. Podle něj se pak hádka zvrhla v potyčku. „Nevím, kdo poškozenému způsobil smrtelné zranění. Já to nebyl. Naopak jsem se snažil pobodanému muži zastavit krvácení z hrudi,“ prohlásil Synystia. Foto: Klára Mrázová, Právo Kuchyňka, kde k vraždě došlo.