Mladík chystal vraždu zdravotní sestry z Bohnic. V ústavu byl kvůli sadistickým choutkám

„Necítím se být vinen. Kdybych chtěl něco udělat paní sestřičce, tak to udělám“ prohlásil na úvod své výpovědi mladík. Připustil pak, že ho nicméně „něco takového“ napadlo. „Původně jsem si ji (oprátku) udělal na sebe, ale pak jsem myslel na poškozenou,“ dodal. Pak už podle svých slov nebyl ve výpovědi schopen pokračovat. Uzavřel ji slovy: „Nechtěl jsem to udělat, je mi to líto.“ Oprátku si mezi věci prý jen schoval, protože mu to „bylo trapné a nechtěl, aby ji našli“.