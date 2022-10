Poslanecké trafiky půjdou opět k soudu. Do hry se vrací odposlechy

V případu, kde je obžalován z korupce Nečas, jeho nynější manželka, někdejší šéfka sekretariátu premiéra Jana Nečasová (dříve Nagyová) a také exnáměstek ministra zemědělství Roman Boček, původní soudkyně z Prahy 1 Helena Králová záznamy pořízených odposlechů odmítla jako důkaz připustit a přihlížet k nim.

Poté, co předloňský zprošťující verdikt Králové zrušil nadřízený pražský městský soud, odešla soudkyně do důchodu a kauzu převzal u Obvodního soudu pro Prahu 1 nový senát vedený soudkyní Anežkou Pudilovou. Ten bude muset celé hlavní líčení s Nečasovými zopakovat, protože obžalovaní nesouhlasili s přečtením původních důkazů včetně výslechů svědků. Tentokrát by však měly být součástí nového procesu i zmíněné odposlechy. Obžalovaným hrozí až šestileté tresty vězení.

Odvolací soud zrušil osvobozující verdikt nad Nečasem a jeho ženou Krimi

„Bude se všechno komplet dělat znovu, a to určitě i odposlechy. Když Městský soud v Praze zrušil původní rozsudek soudkyně Králové, tak zároveň uložil provést jako důkaz i odposlechy. Takže teď by to mělo být včetně odposlechů,“ řekl v pondělí Právu dozorující žalobce případu Rostislav Bajger z ostravské pobočky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Tato skutečnost je pro obžalobu velmi důležitá.

„Od počátku jsme tvrdili, že pro nás je to podstatný důkaz, a opakovaně jsme navrhovali, ať ho soud provede, ale bylo nám to zamítnuto,“ podotkl Bajger.

Jeho mínění v pondělí potvrdila i mluvčí obvodního soudu Eva Švíglerová. „Hlavní líčení se bude konat tak, jako by předtím v minulosti žádné neproběhlo. Takže se dostává do hry všechno,“ odpověděla mluvčí soudu na otázku Práva, zda jsou tedy odposlechy znovu ve hře.

Soudkyně Králová původní proces vedla několik let a poté manžele Nečasovy zprostila předloni v srpnu obžaloby.

Navíc u Nečasové zastavila trestní stíhání kvůli údajnému zkrácení daní, kterého se manželka expremiéra měla dopustit, když nepřiznala luxusní dary od vlivných lidí z byznysu. Státní zástupce však uspěl s odvoláním, městský soud osvobozující verdikt loni v září zrušil, a to včetně rozhodnutí o zastavení trestního stíhání Nečasové za krácení daní v souvislosti s nepřiznanými dary. Zároveň tehdy odvolací senát konstatoval, že odposlechy lze použít jako důkaz. Králová ale mezitím odešla do důchodu a případ už nestihla dokončit.

Podle obžaloby v roce 2012 přislíbili Nečasovi spolu s Bočkem tehdejším poslancům ODS Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají tak projít Sněmovnou kontroverzní vládní daňový balíček, s nímž tato trojice nesouhlasila. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého aeroholdingu.