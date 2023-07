Policista napíchl manželce telefon, hovorem se pak snažil zavařit tchyni. Stanul u soudu

V předmětné nahrávce si manželka obžalovaného postěžovala matce na jejich společné soužití. Mimo jiné řekla, že její tehdejší manžel sní dětem všechny svačiny. Na to matka odpoví, že jí přinese nějaké stříkačky s jehlami, aby mu do těch jogurtů mohla píchnout aspoň projímadlo.

„Dcera mi do telefonu plakala, že ráno dětem připravila svačinu a on jim to snědl. Tak jsem v nadsázce řekla, co jsem řekla. Netušily jsme, že nás někdo nahrává,“ vypověděla Jitka P. Jak dodala, bylo pro ni ponižující, když si ji vedení špitálu předvolalo s tím, že něco ukradla. „Pracovala jsem tam více než dvacet let a vybudovala si nějakou pozici. Musela jsem vysvětlovat, že jsem nic neukradla, a obhajovat svoji dobrou pověst,“ pokračovala svědkyně.