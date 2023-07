Policista dostal za steroidy peněžitý trest

Za výrobu a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem policistovi hrozilo až roční vězení, státní zástupce navrhoval buďto podmínku, anebo peněžitý trest. Soudkyně Jana Petráková se přiklonila k druhé možnosti s tím, že jde o nejmírnější variantu trestu, jakou soud mohl při mínění o vině obžalovaného použít.

Nechvátal i žalobce si ponechali lhůtu pro odvolání. Pokud by však rozsudek nabyl právní moci, obžalovanému inspektorovi a praporčíkovi ze služebny na pražském Jižním Městě hrozí, že přijde o práci. Toho se ve středeční závěrečné řeči Nechvátal velmi obával.

„Cítím se nevinen. Nikdy jsem nikomu neublížil. Přišel jsem o hrozně moc a jediné, co mám, je má práce, a kdybych o ni přišel, nevím, co budu dělat,“ řekl soudkyni.

Nechvátala zatkli pracovníci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) loni 27. května rovnou před policejní služebnou, když mířil do práce. Při následné prohlídce našli u něj v batohu několik skleněných ampulí se zakázanými anaboliky, což podle státního zástupce sám Nechvátal inspektorům na místě potvrdil. U soudu se však bránil tím, že mu lahvičky se steroidy do batohu někdo podstrčil. Naznačoval přitom, že to byla jeho manželka, s níž měl velké osobní spory.

Se ženou jsou od sebe od loňského června, ale už předtím se prý půl roku víceméně v domě v Ledči nad Sázavou míjeli a nežili spolu jako pár. „Vyhrožovala mi, že přijdu o všechno, že jsem jí zničil život a že mi ho zničí taky. Prostě mi chtěla všechno vzít,“ vysvětloval už v květnu domnělé jednání manželky Nechvátal s tím, že podobně se prý chovala i při rozchodu s předchozím mužem. Šlo jí prý hlavně o peníze a podíl na rodinném domě.

Manželka: Týral mě, musela jsem jednat

Nechvátalová ve středu jako svědkyně však jakoukoli past na manžela odmítla. Připustila sice, že trestní oznámení i s fotkami zakázaných anabolik z ložnice jejich domu poslala na GIBS ona, prý to bylo ale kvůli dlouhodobému psychickému a fyzickému týrání a napadání ze strany obžalovaného policisty.

„Dokud se to týkalo jen mě, byla jsem schopná to snést, ale když se to začalo týkat i dětí, musela jsem to řešit, obzvlášť když se to stupňovalo vlivem látek, které užíval,“ uvedla Nechvátalová u soudu.

Doplnila, že se jí manžel svěřoval s tím, že si píchá steroidy, že mu to údajně dělá psychicky dobře, zlepšuje kondici a že se cítí sebevědoměji. Sama prý minimálně dvakrát viděla, jak si anabolika aplikoval jehlou do zadnice na záchodě.

Zároveň popřela, že by o chystaném zatčení muže věděla, tudíž mu prý ani nemohla nic dávat do batohu, ke kterému neměla přístup. Zamykal si ho v ložnici, kde měl i nainstalovanou kameru. „Nedávala jsem mu ani svačinu,“ řekla svědkyně.

A soudkyně jejím slovům uvěřila. „Výpověď manželky soud hodnotí jako věrohodnou a logickou… Konstrukce, která by mohla obžalovaného vyvinit, že by mu anabolika mohla manželka nebo někdo jiný do batohu podstrčit, se nejeví opodstatněná, logická, věrohodná a technicky uskutečnitelná,“ měla jasno Petráková.

Podobně mluvil i státní zástupce, který připomněl, že sám obžalovaný při zadržení řekl, že má u sebe dvě ampule steroidů a že je dobrovolně vydává inspekci. Až u hlavního líčení změnil výpověď s tím, že mu je tam dala manželka, která ale nemohla tušit, kdy GIBS zasáhne.

„Výsledek úvah soudu je jednoznačný, a to že jednání obžalovaného bylo prokázáno,“ dodala závěrem soudkyně s tím, že jde „jednoznačně o exces z jinak řádného vedení života“ vzorného a kolegy a nadřízenými chváleného policisty.