Policie varuje: Podvodníci zneužili fotku prezidenta Pavla i ředitele ČEZ

„Vyplnil údaje ke své osobě a čekal, až jej někdo kontaktuje. Netrvalo dlouho a domnělý finanční poradce se ozval, a to v ten samý den. Poškozenému sdělil heslo pro další komunikaci s jiným pracovníkem, a dokonce mu radil, aby na daný účet vložil jen 2500 korun. To muž udělal a přišel mu odkaz na stažení aplikace pro investování, kterou si nainstaloval do svého počítače,“ uvedla mluvčí policie Pavla Procházková.